Российский фигурист Коляда идет третьим после короткой программы на турнире в Финляндии

ТАСС, 7 октября. Россиянин Михаил Коляда занимает третье место после короткой программы на турнире Finlandia Trophy. Соревнования проходят в финском Эспоо.

За свой прокат 26 -летний спортсмен получил 82,75 балла. Первым идет канадец Киган Мессинг (92,39), второе место у Джейсона Брауна из США (92,39). Мессинг опередил Брауна за счет более высокой оценки за технику. Россияне Дмитрий Алиев (78,28) и Евгений Семененко (69,63) занимают пятое и 11-е места соответственно.

Коляда является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2017, 2018), трехкратным чемпионом России (2017, 2018, 2021).

Мужчины покажут произвольную программу 8 октября.