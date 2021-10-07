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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" победил "Жальгирис" в матче баскетбольной Евролиги

Петербургский клуб одержал вторую победу подряд в турнире
Джордан Лойд Егор Алеев/ТАСС
Описание
Джордан Лойд
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 7 октября. Санкт-петербургский баскетбольный клуб "Зенит" со счетом 70:64 победил литовский "Жальгирис" в гостевом матче второго тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Каунасе.

Самым результативным игроком у "Зенита" стал Джордан Лойд, набравший 19 очков. У "Жальгириса" больше всех очков на счету Яниса Стрелниекса (14).

"Зенит" выиграл два первых матча регулярного чемпионата, в первом туре санкт-петербургский клуб обыграл казанский УНИКС (70:69). "Жальгирис" потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче "Зенит" в гостях встретится с московским ЦСКА 12 октября. "Жальгирис" 13 октября в гостях встретится с сербской "Црвеной Звездой".

Для "Зенита" текущий сезон является третьим в главном европейском турнире. Всего в Евролиге текущего сезона выступят три российских клуба - "Зенит", ЦСКА и УНИКС. Во второй игре УНИКС встретится дома с германской "Баварией" 12 октября.

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