СМИ: "Галатасарай" намерен арендовать футболиста "Спартака" Ларссона

ТАСС, 7 октября. Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" заинтересован в приобретении шведского нападающего московского "Спартака" Джордана Ларссона. Об этом сообщает турецкая газета Takvim.

По информации источника, стамбульский клуб хочет арендовать 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно, а затем может рассмотреть вариант полноценного трансфера.

Контракт Ларссона со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2023 года. По данным портала Transfermarkt, его текущая стоимость составляет €14 млн.

Ларссон выступает за "Спартак" с 2019 года. В составе красно-белых швед стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2020/21. В прошлом сезоне Ларссон принял участие в 15 матчах "Спартака", забил пять голов и отдал семь голевых передач. В текущем сезоне нападающий выходил на поле в 11 играх и не отметился голевыми действиями. На счету футболиста семь матчей и один гол в составе сборной Швеции.