В Сочи пройдет фестиваль бейсджампинга

СОЧИ, 8 октября. /ТАСС/. Массовый фестиваль бейсджампинга, в котором примут участие 65 спортсменов, в том числе из Великобритании, пройдет в Сочи с 8 по 10 октября, сообщили в сочинском Скайпарке.

"С 8 по 10 октября в Скайпарке пройдет фестиваль бейсджампинга Skypark BASE days 2021. Это единственный массовый фестиваль подобного рода, проходящий в России. В 2021 году в фестивале примут участие 65 бейсджамперов, среди них шесть женщин и один иностранец. Уроженец Великобритании Марк Эндрюс - один из самых опытных бейсеров, в нашем фестивале он принимает участие уже в четвертый раз", - говорится в сообщении.

Одним из самых главных событий фестиваля в 2019 году стала установка мирового рекорда в массовом бейс-прыжке с моста. Такой прыжок на профессиональном сленге зовут "многовей".

"В 2021 году спортсмены тоже совершат такой прыжок, но рекордов не обещают - из-за пандемии число тех бейсеров, которые могут принять участие в технически сложном "многовее" ограничено. Спортсменам будет доступна новая точка - Bungy 207 Pro, высота которой составляет 210 м. В течение трех дней гости Скайпарка получат уникальную возможность увидеть вблизи прыжковые сессии, всего будет совершено около 500 прыжков", - пояснили в пресс-службе.

Бейсджампинг - это прыжки с парашютом с фиксированных объектов. В Скайпарке бейсеры прыгают со Скайбриджа - самого длинного пешеходного подвесного моста в России. Он расположен на высоте более 207 м от земли. Основная точка для прыжков - площадка Bungy 207.