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НХЛ

Предсезонный матч НХЛ "Нью-Джерси" - "Айлендерс" отменили из-за отключения света на арене

Начало встречи было запланировано на 02:00 мск

ТАСС, 8 октября. Домашний предсезонный матч клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" против "Нью-Йорк Айлендерс" был отменен из-за отключения электроэнергии на арене Prudential Center. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Начало встречи было запланировано на 02:00 мск. Сообщается, что матч не будет перенесен.

"После консультаций с "Айлендерс" и НХЛ было принято решение, что игровые условия являются неподходящими для хоккеистов обеих команд", - говорится в заявлении "Нью-Джерси".

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

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