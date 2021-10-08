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ЧМ-2022 по футболу

Аргентинские футболисты не сумели обыграть парагвайцев в матче отбора на чемпионат мира

Встреча завершилась со счетом 0:0, сборная Аргентины продлила беспроигрышную серию до 23 игр
Анхель Ди Мария (Аргентина) EPA-EFE/Nathalia Aguilar
Описание
Анхель Ди Мария (Аргентина)
© EPA-EFE/Nathalia Aguilar

ТАСС, 8 октября. Сборная Аргентина по футболу сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Парагвая в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Аргентинцы продлили беспроигрышную серию до 23 игр. В последний раз сборная Аргентины уступила в полуфинальном матче Кубка Америки 2019 года против команды Бразилии (0:2).

Команда Аргентины занимает второе место в таблице южноамериканского отборочного турнира, набрав 19 очков в девяти матчах. Парагвайцы идут шестыми, в их активе 12 очков за 10 игр. Лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.

В следующем туре аргентинцы 11 октября примут команду Уругвая, сборная Парагвая в тот же день сыграет на выезде с чилийцами.

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