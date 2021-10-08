{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Игроки "Тампы" Кучеров и Сергачев набрали четыре очка в предсезонном матче НХЛ

"Тампа" со счетом 6:2 обыграла "Флориду"

ТАСС, 8 октября. "Тампа" дома со счетом 6:2 обыграла "Флориду" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Энтони Сирелли (24-я минута), Кори Перри (31, 38), Стивен Стэмкос (41, 41), Пэт Марун (59). У "Флориды" шайбы забросили Джо Торнтон (30), Оуэн Типпетт (53).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров и его одноклубник Михаил Сергачев отдали по два голевых паса.

В другом матче игрового дня "Оттава" в гостях обыграла "Монреаль" (5:4, по буллитам), в составе хозяев двумя результативными передачами отметился защитник Александр Романов

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

Теги
НХЛ
ЧМ-2022 по футболу
Сборная Бразилии по футболу одержала девятую победу подряд в отборе на чемпионат мира
Бразильцы со счетом 3:1 обыграли команду Венесуэлы
Читать полностью