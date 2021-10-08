СМИ: лондонский "Арсенал" может приобрести футболиста "Зенита" Азмуна

ТАСС, 8 октября. Английский футбольный клуб "Арсенал" рассматривает возможность приобретения иранского нападающего петербургского "Зенита" Сердара Азмуна. Об этом сообщает портал Goal со ссылкой на журнал Onze Mondial.

По информации источника, Азмун может заменить в лондонском клубе французского нападающего Александра Ляказетта, чей контракт с "Арсеналом" истекает летом 2022 года.

Азмуну 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года, его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне иранец провел за петербургскую команду 12 матчей в различных турнирах, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.