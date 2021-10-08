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Формула-1

Хэмилтон получит штраф с потерей десяти мест на старте Гран-при Турции

Британский пилот "Мерседеса" оштрафован за четвертую в сезоне замену двигателя
Льюис Хэмилтон Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Льюис Хэмилтон
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 8 октября. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон получит штраф с потерей десяти мест на старте 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Турции - из-за замены двигателя. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Замена двигателя станет для Хэмилтона четвертой за сезон, в то время как по правилам соревнований разрешено всего три. Поскольку силовая установка заменена не полностью, штраф составит десять мест. В случае полной замены гонщику пришлось бы стартовать с последнего ряда.

Гран-при Турции пройдет с 8 по 10 октября. Хэмилтон является лидером общего зачета, в его активе 246,5 очка, на два балла от него отстает нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Теги
Формула-1Хэмилтон, Льюис
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