Хэмилтон получит штраф с потерей десяти мест на старте Гран-при Турции

ТАСС, 8 октября. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон получит штраф с потерей десяти мест на старте 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Турции - из-за замены двигателя. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".
BREAKING: Lewis Hamilton is set to receive a 10-place grid penalty for Sunday's race— Formula 1 (@F1) October 8, 2021
His car has a new internal combustion engine, exceeding his allocation#TurkishGP #F1 pic.twitter.com/TUy4idPRdx
Замена двигателя станет для Хэмилтона четвертой за сезон, в то время как по правилам соревнований разрешено всего три. Поскольку силовая установка заменена не полностью, штраф составит десять мест. В случае полной замены гонщику пришлось бы стартовать с последнего ряда.
Гран-при Турции пройдет с 8 по 10 октября. Хэмилтон является лидером общего зачета, в его активе 246,5 очка, на два балла от него отстает нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.