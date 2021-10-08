Хэмилтон получит штраф с потерей десяти мест на старте Гран-при Турции

ТАСС, 8 октября. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон получит штраф с потерей десяти мест на старте 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Турции - из-за замены двигателя. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Замена двигателя станет для Хэмилтона четвертой за сезон, в то время как по правилам соревнований разрешено всего три. Поскольку силовая установка заменена не полностью, штраф составит десять мест. В случае полной замены гонщику пришлось бы стартовать с последнего ряда.

Гран-при Турции пройдет с 8 по 10 октября. Хэмилтон является лидером общего зачета, в его активе 246,5 очка, на два балла от него отстает нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.