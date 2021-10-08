Си Цзиньпин пригласил Японию принять активное участие в зимней Олимпиаде-2022

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Фумио Кисидой пригласил японскую сторону принять "активное участие" в пекинской зимней Олимпиаде 2022 года. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Поздравляю вас с успешным проведением токийской Олимпиады и приглашаю японскую сторону принять активное участие в Играх, которые состоятся в Пекине в феврале следующего года", - заявил Си Цзиньпин.

Он напомнил, что в 2022 году исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений между КНР и Японией. "Нам необходимо усилить взаимодействие по вопросам государственного управления и продвигать стратегические переговоры в экономической сфере", - подчеркнул китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, Пекин и Токио должны содействовать мирному региональному развитию и объединенными усилиями решать важные проблемы глобального характера.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана для нее на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. С призывами бойкотировать зимние Игры ранее выступали политики Евросоюза, Канады и США, представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Они мотивируют такой шаг необходимостью принять меры против китайских властей, которые, как утверждается, нарушают права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, где якобы подвергаются угнетению мусульмане-уйгуры.