Криштиану Роналду впервые с 2008 года признан игроком месяца в чемпионате Англии

ТАСС, 8 октября. Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в чемпионате Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.

Роналду в сентябре забил три гола в трех матчах чемпионата страны. Форвард получил эту премию в пятый раз. В последний раз ему присуждали ее в марте 2008 года.