Криштиану Роналду впервые с 2008 года признан игроком месяца в чемпионате Англии

ТАСС, 8 октября. Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в чемпионате Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Английской премьер-лиги.
Роналду в сентябре забил три гола в трех матчах чемпионата страны. Форвард получил эту премию в пятый раз. В последний раз ему присуждали ее в марте 2008 года.
Who else? ✨— Premier League (@premierleague) October 8, 2021
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is: @Cristiano ⚪️ ⚫️#PLAwards pic.twitter.com/tgkoLkiTuj
Роналду 36 лет, он вновь стал игроком "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года, ранее он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год, став за это время трехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также португалец играл за португальский "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".