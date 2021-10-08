Лешуков и Семенов снялись с финала Мирового тура по пляжному волейболу из-за травмы

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков снялись с финала Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в итальянском Кальяри, по медицинским показаниям. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

В пятницу российские волейболисты должны были встретиться с итальянцами Адрианом Карамбулой и Энрико Росси в матче четвертого тура группового этапа, им засчитано техническое поражение. Лешуков и Семенов выступали в группе В, в которой, помимо итальянцев, играют норвежцы Андреас Мол и Кристиан Сёрум, Роберт Меувсен и Александр Браувер из Нидерландов и катарцы Ахмед Тижан и Шериф Юнусс. На счету россиян после четырех туров одна победа и три поражения (в том числе техническое).

Лешуков и Семенов являются серебряными призерами чемпионата Европы 2019 года в Москве. На Олимпийских играх в Токио россияне дошли до 1/4 финала, где проиграли Молу и Сёруму.

Финал Мирового тура проводится с 2015 года как отдельный турнир, в нем участвуют 10 лучших пар по ходу сезона. Победителями прошлого розыгрыша стали россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Соревнования завершатся 10 октября.