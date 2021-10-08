Фетисов считает некорректным формат оглашения тройки хоккеистов сборных перед Олимпиадой

До 8 октября включительно национальные хоккейные федерации должны объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпиаде в Пекине. Расширенные списки игроков будут представлены до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года. В пятницу Федерация хоккея России (ФХР) назвала нападающих Александра Овечкина и Никиту Кучерова, а также вратаря Андрея Василевского как первых хоккеистов, вошедших в заявку сборной России на Олимпиаду 2022 года.

"С уважением отношусь ко всем троим - они все великие хоккеисты, но, мне кажется, сам формат не совсем корректен по отношению к команде, - сказал Фетисов. - Надо было назвать всю команду сразу, расширенный состав, чтобы все игроки понимали, что они - важная часть команды. С практической точки зрения, как тренер, который в 2002 году приступил к работе, когда уже была названа первая половина состава, могу сказать, что было очень непросто накануне Олимпийских игр набирать вторую часть команды. Но раз принято решение, значит, нет смысла обсуждать эту тройку, будем надеяться, что это не повредит команде".

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе В с командами Дании, Чехии и Швейцарии. Встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля, 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, 12 февраля - с чехами.