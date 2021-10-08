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Фигурное катание

Российская фигуристка Муравьева выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при

Третьей идет россиянка Анастасия Зинина

ТАСС, 8 октября. Россиянка Софья Муравьева лидирует после короткой программы на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в австрийском Линце.

Спортсменка набрала 73,28 балла. Второй идет Изабо Левито из США (71,32), третьей - россиянка Анастасия Зинина (69,77).

Ранее Муравьева уже выступала на этапе юниорской серии Гран-при в Словакии, где заняла второе место.

Муравьевой 15 лет, с лета 2020 года она занимается в академии "Ангелы Плющенко". Фигуристка является бронзовым призером первенства России 2021 года.

Произвольную программу девушки представят 9 октября.

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