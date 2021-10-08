Сборная Дании назвала первых трех хоккеистов для участия в Олимпиаде

ТАСС, 8 октября. Трое игроков вошли в предварительную заявку сборной Дании по хоккею на Олимпийские игры в Пекине, которая сыграет с российской командой на групповом этапе. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

В заявку вошли нападающие клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Оливер Бьоркстранд ("Коламбус"), Николай Элерс ("Виннипег") и Александр Труе ("Сиэтл").

До 8 октября национальные хоккейные федерации должны объявить как минимум трех игроков своих сборных, которые выступят на Олимпиаде в Пекине. Расширенные списки игроков будут представлены до 15 октября. Предварительные составы команд будут объявлены к январю 2022 года.

Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная Дании выступит в группе В вместе с командами России, Швейцарии и Чехии. Команда начнет турнир 9 февраля матчем против чехов, 11 февраля сыграет с российской командой, 12 февраля - со швейцарцами.