"Барыс" прервал трехматчевую победную серию СКА в чемпионате КХЛ

ТАСС, 8 октября. Казахстанский "Барыс" со счетом 3:0 победил петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нур-Султане.

Заброшенными шайбами отметились Мэттью Фрэттин (13-я минута), Никита Михайлис (15) и Олле Альсинг (59).

СКА прервал победную серию из трех матчей. Петербургский клуб после 15 игр имеет в активе 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. "Барыс" одержал вторую победу подряд после серии из трех поражений, набрал 14 очков в 15 матчах и располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции.

В следующем матче "Барыс" 10 октября сыграет дома с казанским "Ак Барсом", а СКА в гостях в тот же день встретится с "Салаватом Юлаевым".

Раннее "Сибирь" обыграла в домашнем матче подольский "Витязь" (2:1). Нападающий гостей Даниэль Одетт отметился результативной передачей и набрал очки в 11-м матче подряд - 15 (8 голов и 7 передач) баллов, установив клубный рекорд.