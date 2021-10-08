Назван список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира "Золотой мяч"

ТАСС, 8 октября. Опубликованы имена номинантов на премию лучшему футболисту мира 2021 года "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football. Список приводится на официальном сайте издания.

В него вошли 30 футболистов: Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия); Николо Барелла ("Интер", Италия); Карим Бензема ("Реал", Испания); Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Италия); Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити", Англия); Джорджо Кьеллини ("Ювентус", Италия); Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия); Браим Диас ("Реал", Испания); Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция); Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"); Фил Фоден ("Манчестер Сити"); Эрлинг Холанд ("Боруссия", Германия); Жоржиньо ("Челси", Англия); Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия); Н'Голо Канте ("Челси", Англия), Симон Кьер ("Милан", Италия), Роберт Левандовский ("Бавария", Германия); Ромелу Лукаку ("Челси", Англия); Рияд Махрез ("Манчестер Сити"); Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия); Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция); Лионель Месси (ПСЖ, Франция); Лука Модрич ("Реал", Испания), Жерар Морено ("Вильярреал", Испания), Мейсон Маунт ("Челси", Англия), Неймар (ПСЖ, Франция); Педри ("Барселона", Испания); Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия); Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия); Луис Суарес ("Атлетико", Испания).

Премия "Золотой мяч" вручается ежегодно. Первое вручение премии прошло в 1956 году. С 1956 по 2006 год вручение "Золотого мяча" происходило путкм голосования между футбольными журналистами, с 2007 года право голоса получили тренеры и капитаны национальных сборных. С 2010 года награда присуждалась совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2015 года France Football снова вручает "Золотой мяч" отдельно, в то время как ФИФА учредила собственную награду лучшему игроку года.

Также был опубликован список номинантов на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю мира. В него вошли: Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Джанлуиджи Доннарумма, Кейлор Навас (оба - ПСЖ, Франция), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Самир Ханданович ("Интер", Италия), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия), Эдуар Менди ("Челси", Англия), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Ян Облак ("Атлетико", Испания) и Каспер Шмейхель ("Лестер", Англия). Церемония вручения премии состоится 5 декабря в Париже.

Премия "Золотой мяч" вручается ежегодно. Первое вручение премии прошло в 1956 году. С 1956 по 2006 год вручение "Золотого мяча" происходило путем голосования между футбольными журналистами, с 2007 года право голоса получили тренеры и капитаны национальных сборных. С 2010 года награда присуждалась совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2015 года "Франс футбол" снова вручает "Золотой мяч" отдельно, в то время как ФИФА учредила собственную награду лучшему игроку года. В 2020 году премия не вручалась из-за пандемии коронавируса, последним обладателем "Золотого мяча" стал Месси.

Приз имени Льва Яшина вручается с 2019 года лучшему голкиперу по итогам календарного года. Премия названа в честь советского голкипера Льва Яшина, который является единственным вратарем в истории, получившим "Золотой мяч".

Обновлено в 20:21 мск - добавлен список номинантов на премию имени Льва Яшина