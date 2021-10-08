Сафонов будет защищать ворота сборной России по футболу в матче со словаками

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов будет защищать ворота сборной России в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года с командой Словакии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Встреча пройдет в Казани и начнется в 21:45 мск. Встречу обслужит бригада судей из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом.

В стартовый состав сборной России помимо Сафонова вошли защитники Алексей Сутормин ("Зенит"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия ("Спартак"), Сергей Терехов ("Сочи"); полузащитники Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Далер Кузяев, Александр Ерохин (оба - "Зенит"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Арсен Захарян ("Динамо"); нападающий Федор Смолов ("Локомотив").

У сборной Словакии с первых минут на поле выйдут вратарь Марек Родак ("Фулхэм", Англия); полевые игроки Петер Пекарик ("Герта", Германия), Любомир Шатка ("Лех", Польша), Милан Шкриньяр ("Интер", Италия), Давид Ганцко ("Спарта", Чехия), Юрай Куцка ("Уотфорд", Англия), Марек Гамшик ("Трабзонспор", Турция), Ондрей Дуда ("Кёльн", Германия), Иван Шранц ("Славия", Чехия), Лукаш Гараслин ("Спарта", Чехия) и Роберт Боженик ("Фортуна", Германия).

Капитаном российской сборной будет Кузяев, 28-летний полузащитник проведет 41-й матч за национальную команду, на его счету два гола. Он станет 34-м капитаном в истории сборной России. 22-летний Сафонов провел три матча за сборную России. Он защищал ворота национальной команды во встречах группового этапа чемпионата Европы 2021 года с командами Финляндии (1:0) и Дании (1:4).

В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).