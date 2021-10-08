Молодежная сборная России выиграла у североирландцев в квалификации чемпионата Европы

ТАСС, 8 октября. Сборная России со счетом 1:0 победила команду Северной Ирландии в матче третьего тура отборочного турнира молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 21 года) по футболу. Встреча прошла в подмосковных Химках.

Гол забил Данила Прохин (16-я минута).

Команды России и Северной Ирландии выступают в группе С, ранее россияне разгромили мальтийцев (6:0) и уступили испанцам (1:4). Российские футболисты занимают второе место в турнирной таблице с 6 очками после трех игр. На первой строчке располагаются испанцы (6 очков после 2 матчей), далее идут мальтийцы (3, 3), словаки (3, 2), литовцы (3, 3), североирландцы (3, 3). В следующем туре россияне встретятся на выезде с литовцами 12 октября.

Всего на турнире выступают 53 команды, они распределены по девяти группам, победители и лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Отборочный турнир завершится в июне 2022 года, оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.

Молодежный чемпионат Европы является квалификационным турниром на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По итогам Евро на Олимпиаду должны попасть три лучшие сборные, французы на правах хозяев автоматически квалифицировались на Игры. Сборная России ни разу не попадала на Олимпиаду. Сборная СССР в 1988 году выиграла олимпийский турнир.