Российский фигурист Коляда занял второе место на турнире в Финляндии

ТАСС, 8 октября. Российский фигурист Михаил Коляда стал вторым на турнире Finlandia Trophy. Соревнования проходят в финском Эспоо.

По сумме короткой и произвольной программ Коляда получил 256,98 балла (82,75+174,23). Выиграл соревнования Джейсон Браун из США (262,52; 92,39+170,13), на третьей позиции расположился россиянин Дмитрий Алиев (249,25; 78,28+170,97), его соотечественник Евгений Семененко (242,23; 69,63+172,60) занял пятое место.

Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2017, 2018), трехкратным чемпионом России (2017, 2018, 2021).

Турнир Finlandia Trophy завершится 10 октября.