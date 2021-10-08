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Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Яковлев стал бронзовым призером чемпионата Европы по велоспорту на треке

В медальном зачете чемпионата Европы сборная России занимает четвертое место

ТАСС, 8 октября. Россиянин Михаил Яковлев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке в спринте. Соревнования проходят в Швейцарии.

21-летний россиянин в заездах за третье место опередил француза Себастьяна Вижье. Первое место занял представитель Нидерландов Харри Лаврейсен, вторым стал его соотечественник Джеффри Хугланд.

В медальном зачете чемпионата Европы сборная России занимает четвертое место, завоевав две золотые, серебряную и четыре бронзовые медали. На первом месте располагается команда Нидерландов (5-3-0), вторыми идут французы (2-4-2), третьими - немцы (2-3-1).

Чемпионат Европы завершится 9 октября.

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