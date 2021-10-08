Россиянка Хатунцева стала чемпионкой Европы по велоспорту на треке

ТАСС, 8 октября. Россиянка Гульназ Хатунцева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке в гонке по очкам. Соревнования проходят в Швейцарии.

Второе место заняла бельгийка Шари Боссайт, третьей стала представительница Нидерландов Лоннеке Унекен.

Хатунцевой 27 лет, она является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. На чемпионатах Европы российская спортсменка одержала первую победу. В ее активе два серебра и одна бронза континентальных первенств.

В медальном зачете чемпионата Европы сборная России вышла на второе место. В активе российской команды 3 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Первое место занимает сборная Нидерландов (5-3-1), третьими идут французы (2-4-2).

Чемпионат Европы завершится 9 октября.