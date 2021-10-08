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ЧМ-2022 по футболу
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Россияне повели в счете благодаря автоголу словаков в отборочном матче чемпионата мира

На 24-й минуте встречи после прострела Арсена Захаряна мяч в свои ворота отправил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр
Александр Ерохин (Россия) и Ондрей Дуда (Словакия) Егор Алеев/ТАСС
Описание
Александр Ерохин (Россия) и Ондрей Дуда (Словакия)
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу открыла счет в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Словакии. Встреча проходит в Казани.

На 24-й минуте встречи после прострела Арсена Захаряна мяч в свои ворота отправил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр. После первого тайма счет - 1:0.

В турнирной таблице отборочной группы Н после шести туров сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

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