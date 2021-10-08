ЦСКА обыграл турецкий "Анадолу Эфес" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 8 октября. Московский ЦСКА победил турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 100:96 в гостевом матче второго тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Стамбуле.

Самым результативным игроком у ЦСКА стал Торнике Шенгелия, набравший 23 очка. У хозяев площадки больше всех очков на счету Василие Мичича (32).

"Анадолу Эфес" является действующим победителем Евролиги. Турецкий клуб встречался в прошлом сезоне с ЦСКА в полуфинале турнира и одержал победу со счетом 89:86. ЦСКА по итогам сезона-2020/21 занял четвертое место.

В первом туре нынешнего розыгрыша ЦСКА уступил на выезде итальянскому "Милану" со счетом 74:84, "Анадолу Эфес" проиграл в гостях испанскому "Реалу" (69:82).

В следующем матче турнира ЦСКА дома встретится с петербургским "Зенитом" 12 октября. "Анадолу Эфес" в этот же день в гостях сыграет с французским клубом АСВЕЛ.