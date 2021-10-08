Фигурист Сарновский занял второе место на этапе юниорского Гран-при

ТАСС, 8 октября. Россиянин Кирилл Сарновский занял второе место на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, его соотечественник Артем Ковалев стал третьим. Соревнования проходили в австрийском Линце.

Сарновский набрал 141,50 балла по сумме короткой и произвольной программ. Ковалев показал результат 140,54 балла. Победу одержал представитель США Илья Малинин (164,04).

Сарновскому 15 лет. Он тренируется под руководством Евгения Плющенко.

Ковалев ранее уже выступал на этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске, где занял четвертое место. Ковалеву 18 лет, он является победителем этапов Кубка России. Фигурист тренируется под руководством Александра Волкова.