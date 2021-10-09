Суперфиналы мужского и женского чемпионатов России по шахматам стартуют в субботу в Уфе

ТАСС, 9 октября. Первые партии Суперфиналов 74-го мужского и 71-го женского чемпионатов России по шахматам пройдут в Уфе 9 октября. Трехкратная чемпионка страны Александра Горячкина станет первой женщиной, которая сыграет в мужском турнире.

Уроженка Орска Горячкина, которой в конце сентября исполнилось 23 года, могла не участвовать в турнире Высшей лиги женского чемпионата России, который является отбором в Суперфинал, поскольку на тот момент имела приглашение на решающие соревнования. В турнирах Высшей лиги среди мужчин она участвует с 2016 года и в этом году впервые отобралась в мужской Суперфинал, заняв третье место. Она будет представлять Ямало-Ненецкий автономный округ и сыграет с Дмитрием Андрейкиным, Никитой Витюговым и Андреем Есипенко, имеющими самый высокий рейтинг среди участников соревнований.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский считает, что Горячкина способна показать достойное выступление в мужском Суперфинале. "Когда ты переходишь на качественно новый уровень, обычно нужно адаптироваться и потом уже показывать все, на что ты способен. Поэтому, если говорить о перспективах победы Александры в мужском Суперфинале, они мне представляются еще пока неявными просто потому, что это другой уровень игры, сопротивления соперника, сложности. Александра пока в таких сложных турнирах не играла, но, с другой стороны, она совсем молодая, очень прогрессирующая, явно одна из сильнейших шахматисток мира. Победа будет, мне кажется, огромной сенсацией, но ее достойное выступление мы вправе ожидать", - сказал Глуховский.

Совсем недавно Горячкина стала чемпионкой мира в командном турнире в составе сборной России. В Уфе из чемпионской команды также сыграют Полина Шувалова и Алина Кашлинская - лидеры среди остальных участниц женского Суперфинала. Еще одной претенденткой на золото является трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Всемирной шахматной олимпиады и трехкратная чемпионка Европы Валентина Гунина. Самой опытной участницей турнира является многократная чемпионка России Алиса Галлямова.

Церемония открытия соревнований прошла в Башкирском государственном художественном музее имени Михаила Нестерова. Турниры пройдут по круговой системе в 11 туров, игровые дни - 9-14 и 16-20 октября. Общий гарантированный призовой фонд соревнований составляет 11 млн рублей (в мужском открытом турнире 7 млн, в женском - 4 млн).