Карпин: футболисты сборной России бились друг за друга и "умирали" в игре со словаками

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России показали высокий уровень самоотдачи и "умирали" на поле ради положительного результата в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года со словаками. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира

Встреча в Казани завершилась победой сборной России со счетом 1:0.

"Результатом довольны, по качеству игры лучше ничего не говорить вообще. Понятно, что качество игры не удовлетворяет. Вообще ничего не получалось в атаке, когда мяч был у нас", - отметил Карпин.

"Нам надо было терпеть, показать, что мы команда. По самоотдаче вопросов нет, ребята все бились друг за друга, умирали на поле. Во втором тайме мы перестроились больше на игру с тремя центральными защитниками и проводили контратаки. По ходу матча было очень тревожно", - добавил главный тренер сборной России.

В игре со словаками дебютные матчи за национальную команду провели защитники Сергей Терехов и Дмитрий Чистяков. "Терехов и Чистяков играли достойно", - заключил Карпин.

Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.