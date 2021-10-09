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ЧМ-2022 по футболу

Футболист Терехов заявил, что ставит перед собой новые цели после дебюта за сборную России

Защитник вышел в основном составе в матче отборочного турнира чемпионата мира против словаков

ТАСС, 9 октября. Защитник сборной России по футболу Сергей Терехов рассказал, что готов ставить перед собой новые задачи после дебюта за национальную команду. Комментарий игрока приводит телеканал "Матч ТВ".

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В пятницу сборная России обыграла команду Словакии со счетом 1:0 в матче отбора к чемпионату мира 2022 года, Терехов вышел в основном составе и был заменен на 80-й минуте на Федора Кудряшова. Ранее защитник получал вызов в сборную на сентябрьские матчи отбора, но не смог сыграть из-за травмы.

"За два часа до игры узнал, что буду играть, очень приятно, что тренер доверил сыграть такой ответственный матч в стартовом составе, я уже не молодой. Думаю, что это была цель. Но когда ты дебютировал, хочется большего, надо ставить перед собой новые цели", - сказал Терехов.

Защитник также прокомментировал ход матча. "Думаю, что сейчас на первом месте результат. Качество игры, наверное, не то, что все хотели видеть, мы хотели по-другому играть, но после забитого гола отдали инициативу. На это есть много объективных причин, сказались многочисленные потери", - добавил Терехов.

Терехову 31 год, он выступает за "Сочи". В текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник провел 12 матчей, забил три гола и отдал три голевые передачи. Ранее Терехов выступал за астраханский "Волгарь", московское "Динамо" и "Оренбург".

Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.

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