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ЧМ-2022 по футболу

Кудряшов: россияне не смогли показать желаемую игру в матче со словаками

В пятницу сборная России обыграла команду Словакии со счетом 1:0 в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Российский футболисты не смогли показать в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года против команды Словакии ту игру, которую хотел тренерский штаб. Об этом журналистам заявил защитник сборной России Федор Кудряшов.

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В пятницу сборная России обыграла команду Словакии со счетом 1:0. Встреча прошла на "Ак Барс - Арене" в Казани.

"Сегодня нам не удалось показать тот футбол, который хотел увидеть тренерский штаб, - сказал Кудряшов. - Не получилось показать такой футбол, но мы заработали три очка. Я думаю, что соперник не дал сыграть, как мы планировали. Какие еще причины - подскажет тренерский штаб, чтобы мы это исправили и с похожими соперниками не допускали тех ошибок, которые допускали сегодня".

Сборная России занимает второе место в группе Н, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.

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ЧМ-2022 по футболу
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