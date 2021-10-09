Карпин: голкипер Сафонов был лучшим игроком матча со словаками, команда сыграла плохо

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Российский голкипер Матвей Сафонов был лучшим игроком в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года против словаков, это означает, что команда в целом сыграла плохо. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер российской сборной Валерий Карпин.

Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира

В пятницу россияне обыграли словаков со счетом 1:0. Встреча прошла на "Ак Барс - Арене" в Казани.

"Отыграли "на ноль", Сафонов спас в нескольких моментах, - сказал Карпин. - Он был лучшим игроком матча, это значит, что команда играла плохо. [Зелимхан] Бакаев смотрелся неплохо, но потом ему надо было покинуть поле, у него уже наблюдалась усталость".

Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.