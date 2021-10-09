Карпин: газон стадиона в Казани на матче Россия - Словакия был не лучшего качества

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Состояние газона "Ак Барс - Арены", где проходил матч между футбольными командами России и Словакии, не было отличным. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В пятницу россияне со счетом 1:0 обыграли команду Словакии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. 21 августа Российская премьер-лига объявила, что временно приостановила действие сертификата "Ак Барс - Арены" в связи с неудовлетворительным состоянием газона. 26 августа генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что организация рассматривает варианты переноса матча между сборными России и Словакии из Казани. На следующий день пресс-служба стадиона сообщила, что игра, как и планировалось, пройдет в столице Татарстана, тогда было объявлено о переносе всех мероприятий, включая матчи "Рубина", с "Ак Барс - Арены" на Центральный стадион для подготовки поля.

"Состояние поля было не самого лучшего качества: оно мягкое, много песка, - сказал Карпин. - Но обе команды играли в одинаковых условиях. Власти постарались сделать максимум из того, что от них зависит. За такое количество времени нереально привести поле в идеальное состоянии".

Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.