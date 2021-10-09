Павлюченкова вышла в третий круг теннисного турнира категории WTA 1 000 в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 9 октября. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Мэдисон Киз в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 1 000 в Индиан-Уэллсе.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 30-летней Павлюченковой. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и канадкой Лейлой Фернандес.

Павлюченкова располагается на 13-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. На Олимпиаде в Токио Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар. Киз 26 лет, она занимает 50-е место мирового рейтинга, на ее счету пять титулов под эгидой организации.

В другом матче второго круга встречались россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова. Кудерметова выиграла со счетом 6:2, 6:3, в третьем круге она сыграет с представительницей Польши Игой Швёнтек.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 октября, призовой фонд соревнований составляет $1,2 млн.