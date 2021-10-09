{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Футболист сборной Словакии Гараслин назвал причину поражения в матче против россиян

Сборная России обыграла команду Словакии в Казани в матче отборочного раунда чемпионата мира со счетом 1:0

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Защитник сборной Словакии Лукаш Гараслин считает, что поражение в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года против команды России связано с плохой реализацией моментов. Об этом он заявил на пресс-конференции.

На эту тему
Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира
Сборная России по футболу обыграла словаков в матче отбора на чемпионат мира

Россияне обыграли команду Словакии в Казани со счетом 1:0.

"Да, правда, у нас было много моментов. Был бы третий тайм - наверное, забили бы. У нас были шансы, но, к сожалению, они ничем не заканчивались", - сказал Гараслин.

Сборная России занимает второе место в группе Н, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.

Теги
ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
Тренер сборной Словакии Таркович заявил, что разочарован поражением в матче против россиян
В пятницу российские футболисты обыграли команду Словакии со счетом 1:0 в матче отборочного раунда чемпионата мира
Читать полностью