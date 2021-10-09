Футболист сборной Словакии Гараслин назвал причину поражения в матче против россиян

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Защитник сборной Словакии Лукаш Гараслин считает, что поражение в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года против команды России связано с плохой реализацией моментов. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Россияне обыграли команду Словакии в Казани со счетом 1:0.

"Да, правда, у нас было много моментов. Был бы третий тайм - наверное, забили бы. У нас были шансы, но, к сожалению, они ничем не заканчивались", - сказал Гараслин.

Сборная России занимает второе место в группе Н, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе - 4). В следующем матче россияне встретятся с командой Словении. Встреча пройдет в Мариборе 11 октября и начнется в 21:45 мск.