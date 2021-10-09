Португальский судья Артур Диаш назначен на матч сборных России и Словении

ТАСС, 9 октября. Судейская бригада во главе с португальцем Артуром Диашем обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между командами России и Словении. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Диаша назначены португальцы Руй Тавареш и Паулу Соареш, резервным арбитром будет Густаву Фернандеш Коррейя. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Жуан Пиньейру и Угу Мигел. Встреча пройдет 11 октября в Мариборе, начало - в 21:45 мск.

В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 16 очками занимает второе место, уступая хорватам (16) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словении (10 очков), Словакии (9), Мальты (4) и Кипра (4).