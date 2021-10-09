{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Португальский судья Артур Диаш назначен на матч сборных России и Словении

Встреча квалификации чемпионата мира пройдет 11 октября в Мариборе
Футбольный арбитр Артур Диаш EPA-EFE/JOSE COELHO
Описание
Футбольный арбитр Артур Диаш
© EPA-EFE/JOSE COELHO

ТАСС, 9 октября. Судейская бригада во главе с португальцем Артуром Диашем обслужит матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между командами России и Словении. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Диаша назначены португальцы Руй Тавареш и Паулу Соареш, резервным арбитром будет Густаву Фернандеш Коррейя. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Жуан Пиньейру и Угу Мигел. Встреча пройдет 11 октября в Мариборе, начало - в 21:45 мск.

В турнирной таблице отборочной группы Н сборная России с 16 очками занимает второе место, уступая хорватам (16) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словении (10 очков), Словакии (9), Мальты (4) и Кипра (4).

Теги
ЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
Россиянин Мешков рассудит сборные Нидерландов и Гибралтара в матче отбора чемпионата мира
Встреча группы G пройдет в Роттердаме 11 октября
Россиянин Мешков рассудит сборные Нидерландов и Гибралтара в матче отбора чемпионата мира
Читать полностью