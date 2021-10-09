Чемпион мира по баскетболу подписал контракт с ЦСКА

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Американский баскетболист Кеннет Фарид перешел из пуэрториканского клуба "Леонес де Понсе" в ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московской команды.

Контракт рассчитан на два месяца с возможностью продления до конца сезона.

"Счастлив стать частью клуба уровня НБА в Евролиге, такой значительной организации, как московский ЦСКА. Рад, что смогу внести свой вклад, помочь вместе достигнуть многих целей, благодарен, что получил возможность играть", - отметил Фарид.

Игрока поприветствовал наставник армейцев грек Димитрис Итудис. "У нас оставалось два свободных места в составе. Фарид известен своей агрессивностью в обороне, на подборах и в остальном. Он добавит нам энергии и энтузиазма. Хотя он многого добился в жизни, в его душе остаются рвение и состязательность. Мы также много говорили с ним в прошлом сезоне, он был на нашем радаре, но тогда перехода не произошло. Приветствуем Кеннета в нашем клубе, он знает свои обязательства. С интересом ждем возможности поработать вместе", - отметил Итудис.

Фариду 31 год, он был выбран под общим 22-м номером клубом "Денвер" на драфте НБА 2011 года. Играет на позициях центрового и тяжелого форварда. В НБА выступал за команды "Денвер", "Бруклин" и "Хьюстон", всего провел 478 матчей, в среднем за игру набирал 11,4 очка, делал 1 передачу, 8,1 подбора, 0,8 блок-шота. Также играл за китайский "Чжэйцзян" и пуэрториканский "Леонес де Понсе". В составе сборной США стал чемпионом мира в 2014 году.