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Массовый спорт

Более 10 тыс. человек приняли участие в Дне ходьбы в Уфе

Мероприятие является частью масштабного спортивного праздника под эгидой Международной ассоциации спорта для всех TAFISA, который традиционно проводится в 150 странах мира
© Вероника Советова/ТАСС

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. человек приняли участие в Дне ходьбы, прошедшем в пятницу на набережной Уфы. Мероприятия в Башкирии завершили программу VII Всероссийского дня ходьбы, который прошел в 50 регионах России.

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Старт уфимцам и гостям города, вышедшим на дистанцию, дала пилотная группа демонстрационного показа аэродрома "Первушино" с дымовыми шлейфами, построившие в небе "клин" и "перелетный роспуск".

Организаторы праздника подготовили множество различных образовательно-развлекательных мероприятий - массовая зарядка, квест-игра "Форт Боярд", гостей развлекали творческие коллективы и диджеи Уфы.

День ходьбы, который отмечается в России седьмой год подряд, является частью масштабного спортивного праздника под эгидой Международной ассоциации спорта для всех TAFISA, традиционно проводимого в 150 странах мира. Россия присоединилась к проекту в 2015 году, его реализует Олимпийский комитет России, входящий в состав TAFISA с 2017 года. В предыдущие годы спортивными столицами Всероссийского дня ходьбы становились Ижевск и Новороссийск.

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