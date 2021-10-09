Более 10 тыс. человек приняли участие в Дне ходьбы в Уфе

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. человек приняли участие в Дне ходьбы, прошедшем в пятницу на набережной Уфы. Мероприятия в Башкирии завершили программу VII Всероссийского дня ходьбы, который прошел в 50 регионах России.

Старт уфимцам и гостям города, вышедшим на дистанцию, дала пилотная группа демонстрационного показа аэродрома "Первушино" с дымовыми шлейфами, построившие в небе "клин" и "перелетный роспуск".

Организаторы праздника подготовили множество различных образовательно-развлекательных мероприятий - массовая зарядка, квест-игра "Форт Боярд", гостей развлекали творческие коллективы и диджеи Уфы.

День ходьбы, который отмечается в России седьмой год подряд, является частью масштабного спортивного праздника под эгидой Международной ассоциации спорта для всех TAFISA, традиционно проводимого в 150 странах мира. Россия присоединилась к проекту в 2015 году, его реализует Олимпийский комитет России, входящий в состав TAFISA с 2017 года. В предыдущие годы спортивными столицами Всероссийского дня ходьбы становились Ижевск и Новороссийск.