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Чемпионат мира по борьбе

Россиянин Степан Марянян стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе

В схватке за третье место спортсмен победил армянина Геворга Гарибяна
Степан Марянян EPA-EFE/Szilard Koszticsak
Описание
Степан Марянян
© EPA-EFE/Szilard Koszticsak

ТАСС, 9 октября. Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 60 кг. Соревнования проходят в Норвегии.

В схватке за бронзовую медаль 30-летний россиянин победил армянина Геворга Гарибяна со счетом 3:1.

На счету Маряняна золотая (2018), серебряная (2019) и две бронзовые (2017, 2021) медали чемпионатов мира. Он также является победителем чемпионата Европы 2019 года, двух Кубков мира (2013, 2017) и двух Европейских игр (2015, 2019).

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

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