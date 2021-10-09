Россиянин Степан Марянян стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе

ТАСС, 9 октября. Российский борец греко-римского стиля Степан Марянян завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в весовой категории до 60 кг. Соревнования проходят в Норвегии.

В схватке за бронзовую медаль 30-летний россиянин победил армянина Геворга Гарибяна со счетом 3:1.

На счету Маряняна золотая (2018), серебряная (2019) и две бронзовые (2017, 2021) медали чемпионатов мира. Он также является победителем чемпионата Европы 2019 года, двух Кубков мира (2013, 2017) и двух Европейских игр (2015, 2019).

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.