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Лига наций
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Сборная Италии по футболу заняла третье место в Лиге наций

Итальянцы с минимальным счетом обыграли бельгийцев
Доменико Берарди EPA-EFE/Alessandro di Marco
Описание
Доменико Берарди
© EPA-EFE/Alessandro di Marco

ТАСС, 10 октября. Сборная Италии победила команду Бельгии со счетом 2:1 в матче за третье место Лиги наций по футболу. Встреча прошла в итальянском Турине.

У победителей забитыми голами отметились Николо Барелла (46-я минута) и Доменико Берарди (65, с пенальти). Пенальти в ворота команды Бельгии был назначен после того, как арбитр воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR). У бельгийцев отличился Шарль де Кетеларе (86).

Матч пропустил нападающий бельгийской команды Ромелу Лукаку, забивший гол в полуфинальной встрече против команды Франции (2:3). 22-летний вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым капитаном национальной команды за 56 лет.

В финале встретятся сборные Испании и Франции. Встреча пройдет 10 октября в Милане и начнется в 21:45 мск.

Лига наций - международный турнир среди сборных, который проводится под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Первым победителем в 2019 году стала сборная Португалии.

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