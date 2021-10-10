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Летние олимпийские виды спорта

Макрогузова и Холомина не сумели завоевать бронзу Мирового тура по пляжному волейболу

Россиянки уступили в матче за третье место американкам Эйприл Росс и Александре Клайнмэн

ТАСС, 10 октября. Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина проиграли представительницам США Эйприл Росс и Александре Клайнмэн в матче за третье место Мирового тура по пляжному волейболу. Суперфинал турнира проходит в итальянском Кальяри.

Встреча завершилась со счетом 21:8, 21:17 в пользу американок. В финале соревнований немки Юлия Зуде и Карла Боргер встретятся с канадками Сарой Паван и Мелиссой Хуманой-Паредес.

Макрогузова и Холомина являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020) и двукратными серебряными призерами молодежного чемпионата мира (2016, 2017).

Финал Мирового тура проводится с 2015 года как отдельный турнир, в нем участвуют 10 лучших пар по ходу сезона. Победителями прошлого розыгрыша стали немки Маргарета Козух и Лаура Людвиг. Соревнования завершатся 10 октября.

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