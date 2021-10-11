Сборные Колумбии и Бразилии сыграли вничью в матче отбора на чемпионат мира

ТАСС, 11 октября. Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Бразилии в домашнем матче квалификации на чемпионат мира по футболу 2022 года. Встреча, которая прошла в городе Барранкилья, завершилась со счетом 0:0.

Сборная Бразилии набрала 28 очков после 10 игр и лидирует в таблице. В активе колумбийцев 15 очков после 11 матчей, они занимают пятое место.

Бразильцы ранее одержали девять побед в отборочном турнире. 5 сентября матч между сборными Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу был приостановлен. Причиной этому стал выход на поле трех игроков сборной Аргентины, выступающих в Английской премьер-лиге, они нарушили санитарные требования Бразилии и не прошли двухнедельный карантин. Решение по матчу со стороны Международной федерации футбола еще не принято.

Следующий матч бразильцы проведут 15 октября дома против команды Уругвая. Колумбийцы днем ранее примут сборную Эквадора.

Отборочный турнир в Южной Америке проходит в круговом формате, каждая из 10 команд проведет 18 матчей. Лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.