Теннисист Хачанов вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

ТАСС, 11 октября. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл финна Эмила Руусувуори во втором круге турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под 24-м номером. Его следующим соперником станет испанец Пабло Карреньо-Буста (12-й номер посева).

Хачанов располагается на 29-м месте мирового рейтинга, на его счету четыре титула под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио стал обладателем серебряной медали в одиночном разряде.

Руусувуори 22 года, он занимает 78-е место в рейтинге ATP, финн не побеждал на турнирах под эгидой организации, на турнирах Большого шлема он ни разу не преодолел рубеж второго раунда.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.