Андреев и Куницын будут готовить сборную России к финалу Кубка Дэвиса

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Мужская сборная России по теннису будет готовиться к финалу Кубка Дэвиса под руководством Игоря Андреева и Игоря Куницына. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Андреев является тренером и капитаном женской сборной России, Куницын - капитан мужской команды. По инициативе ФТР специалисты в июле организовали совместный предолимпийский сбор женской и мужской команд в Южно-Сахалинске. На Олимпийских играх в Токио российские теннисисты завоевали три медали.

"Хочу поблагодарить Андреева и Куницына, вся подготовка команды упала на них, невозможно было показать такой результат, который они показали, - сказал Тарпищев. - Мы пришли к этой формуле, когда спортсмены не могли никуда ездить из-за пандемии. Мне понравился альянс Андреева и Куницына, не стали разделять женщин и мужчин, реально титаническая доля упала на них. Аналогичная ситуация будет и на Кубке Дэвиса".

Финальный турнир Кубка Дэвиса 2021 года пройдет в Мадриде, итальянском Турине и австрийском Инсбруке. Игры группового этапа и четвертьфиналы пройдут во всех трех городах, Мадрид примет полуфиналы и финал. Турнир стартует 25 ноября и продлится 11 дней.

В соревновании примут участие 18 команд, которые должны были выступить в финале 2020 года. По результатам жеребьевки, проведенной в марте, сборная России попала в группу А, ее соперниками будут команды Испании и Эквадора. Матчи россиян пройдут в Мадриде. Российские теннисисты дважды выигрывали Кубок Дэвиса (2002, 2006).