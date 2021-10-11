Тарпищев: любой промах в вопросе коронавируса может привести к остановке Кубка Кремля

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Любой недочет организаторов в плане мер против распространения коронавирусной инфекции может послужить причиной остановки "ВТБ Кубка Кремля" по теннису. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России, председатель совета директоров турнира Шамиль Тарпищев.

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

"Сейчас все меры направлены в сторону ужесточения мер. Все страны относятся к этому по-разному и принимают различные решения. Любой наш промах в этом плане будет означать закрытие турнира", - сказал Тарпищев.

По словам директора мужского турнира Амира Тарпищева, каждый теннисист будет сдавать тест на коронавирус по прилете в Москву, затем тестирование будет производиться каждые три дня.