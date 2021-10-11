Тарпищев: вопроса о повышении категории мужского теннисного "ВТБ Кубка Кремля" не стоит

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Говорить о возможном повышении категории мужского теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" пока не приходится. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России, председатель совета директоров турнира Шамиль Тарпищев.

Мужской Кубок Кремля имеет категорию Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250, согласно которой победитель получает 250 очков в рейтинг. Женский Кубок Кремля имеет категорию Женской теннисной ассоциации 500.

"Сложная тема, потому что свободных турниров категории 500 нет - это надо ждать, когда кто-то провалится или будет продавать [возможность организовать турнир], и этот вопрос еще не стоит, - сказал Тарпищев. - У нас мужской St. Petersburg Open получал категорию 500 на один год, но такая выдача лимитирована, свободных турниров нет. Вопрос может стоять, когда какое-то соревнование освободится".

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.