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Футбол в России

Ролан Гусев возглавил молодежную команду ЦСКА

10 октября эту должность покинул Андрей Аксенов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Старший тренер юношеской сборной России по футболу (игроки не старше 15 лет) Ролан Гусев назначен на аналогичную должность в молодежной команде московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

10 октября эту должность покинул Андрей Аксенов, он возглавлял молодежную команду с 2017 года.

Гусеву 44 года, он выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год, став с клубом трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, победителем Кубка УЕФА. В сезоне-2019/20 Гусев работал тренером команды 2004 года рождения в Детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) ЦСКА. С 2020 года специалист возглавляет юношескую сборную России.

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