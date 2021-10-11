"Рубину" разрешили проводить домашние матчи в РПЛ при 70-процентной заполняемости трибун

ТАСС, 11 октября. Домашние матчи казанского "Рубина" в Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) разрешено проводить при 70-процентной заполняемости трибун. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

"Благодаря новым правилам разрешенная вместимость трибун повышается с 30% до 70%", - отмечается в заявлении клуба.

Доступ на арену будет разрешен зрителям только при предъявлении QR-кода, подтверждающего факт вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесения заражения вирусом.

Вместимость "Ак Барс Арены" составляет 45 379 человек. Таким образом, игры смогут посетить до 31 765 болельщиков. Ближайший домашний матч "Рубин" проведет 16 октября против московского "Локомотива".

"Рубин" находится на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 14 очков в десяти матчах.