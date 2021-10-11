ТАСС, 11 октября. Луис Фелипе Сколари покинул пост главного тренера бразильского футбольного клуба "Гремио". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бразильский специалист и клуб расторгли соглашение по взаимной договоренности.

Сколари возглавил "Гремио" 7 июля. Клуб занимает 19-е место в чемпионате Бразилии, после 23 игр команда набрала 23 очка. Сколари работал с "Гремио" в 1987 году, в 1993-1996 годах и в 2014-2015 годах. Бразильский специалист приводил клуб к победе в чемпионате Бразилии (1996), Кубке Бразилии (1994) и Кубке Либертадорес (1995).

Сколари 72 года, в течение своей карьеры он возглавлял бразильские клубы "Палмейрас", "Крузейро", "Гояс", "Коритиба". Также он работал в английском "Челси", узбекистанском "Бунёдкоре" и китайском "Гуанчжоу". Специалист возглавлял сборные Кувейта, Португалии и Бразилии. Со сборной Бразилии он стал чемпионом мира (2002) и выиграл Кубок конфедераций (2013). В 2002 году он был назван тренером года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).