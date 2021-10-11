Словенская газета включила Аршавина в список лучших футболистов, игравших в Мариборе

МАРИБОР /Словения/, 11 октября. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин вошел в список лучших футболистов, которые играли в словенском Мариборе. Список игроков опубликовала словенская газета "Дневник".

В понедельник сборная России на выезде сыграет со словенцами в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдет на стадионе "Людски врт" в Мариборе. 18 ноября 2009 года словенская сборная в Мариборе со счетом 1:0 победила сборную России с Аршавиным в составе, лишив ее возможности сыграть на чемпионате мира 2010 года.

Также в список вошли голкипер Петр Чех (Чехия), защитники Дарио Срна (Хорватия), Неманья Видич (Сербия), Франко Барези, Кристиан Пануччи (оба - Италия), полузащитники Иван Ракитич (Хорватия), Марек Гамшик (Словакия), Дино Баджо (Италия), а также нападающие Роберт Левандовский (Польша) и Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).

Аршавину 40 лет, он завершил карьеру игрока в 2018 году. Ранее он выступал за российские клубы "Зенит" и "Кубань", казахстанский "Кайрат" и английский "Арсенал". Аршавин является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России он становился бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (по 4).