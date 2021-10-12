В Чечне впервые стартовал Кубок России по купольному пилотированию

ГРОЗНЫЙ, 12 октября. /ТАСС/. Официальное открытие Кубка России по купольному пилотированию имени Ахмата-Хаджи Кадырова состоялось на базе Российского университета спецназа в Чечне. Такого рода соревнование на Северном Кавказе проходит впервые.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших парашютистов при крушении самолета в Татарстане.

"Я горд тем, что могу приветствовать на территории Российского университета спецназа лучших пилотов страны. Вы настоящие храбрецы, которые отважились не только укротить стихию природы, но и бросить ей вызов. В эти дни мы увидим битву среди сильнейших. Вы - элита среди спортсменов-парашютистов, вы - профессионалы с большой буквы", - отметил на открытии куратор Российского университета спецназа и первый заместитель начальника управления Росгвардии по региону Даниил Мартынов.

В рамках старта соревнований спортсмены совершили показательные прыжки, демонстрируя виртуозное управление парашютом. Победитель Кубка войдет в сборную команду страны, которая выступит на международных соревнованиях по свупу в Дубае. Для участников соревнований каждый день будут проводиться экскурсии по природным и архитектурным достопримечательностям республики, а для всех желающих увидеть соревнования организован бесплатный трансфер из Грозного.

Российский университет спецназа (РУС) строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в Гудермесе. Он представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления будут доступны туристам и жителям Чечни.

В 2019 году на базе РУС заработал крупнейший в России комплекс авиационных видов спорта и развлечений Goodsky. На базе комплекса расположены большая аэродинамическая труба, парашютный центр, авиапарк, гостиница и развлекательные зоны для всей семьи.