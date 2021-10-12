Изнер снялся с теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, чтобы успеть на роды своего ребенка

ТАСС, 12 октября. Американец Джон Изнер снялся с теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе, чтобы присутствовать при рождении своего третьего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Мне нужно ехать домой, чтобы быть с семьей. Сейчас это мой долг. Намного важнее тенниса", - сказал Изнер.

На турнире в Индиан-Уэллсе Изнер дошел до третьего круга, где должен был встретиться с итальянцем Янником Синнером, занимающим 14-е место в мировом рейтинге. Синнер автоматически вышел в четвертый круг, его соперником станет победитель матча между представителем Италии Маттео Берреттини и американцем Тэйлором Фрицем.

Изнеру 36 лет, он занимает 24-е место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 16 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона в 2018 году.

Турнир в Индиан-Уэллсе относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $8,3 млн. В 2019 году победителем стал австриец Доминик Тим, в прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 17 октября.